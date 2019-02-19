Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Ми не питатимемо в Путіна куди нам рухатися далі – Президент підписав зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС та НАТО
Ми не питатимемо в Путіна куди нам рухатися далі – Президент підписав зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС та НАТО

19 лютого 2019 року - 15:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави: Монетизація субсидій і індексація пенсій – наша відповідь на фронті боротьби з бідністю

25 лютого 2019 року - 20:06

Президент про розвиток аеропортів: Інвестиції у цей напрям точно виправдаються

25 лютого 2019 року - 19:36

Президент про нових лідерів громад: Вони прийдуть в політику з досвідом реальних справ, який потрібен Україні

25 лютого 2019 року - 19:09

Президент на Київщині: Розвиток туризму малих міст – перспективний напрямок залучення інвестицій

25 лютого 2019 року - 19:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Київської області
Робоча поїздка Президента до Київської області

25 лютого 2019 року - 14:38

Перейти до всіх галерей

Президент про розвиток аеропортів: Інвестиції у цей напрям точно виправдаються

25 лютого 2019 року - 19:36

Президент про розвиток аеропортів: Інвестиції у цей напрям точно виправдаються

Президент Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Київської області наголосив значному потенціалі інвестування у розвиток аеропортів.

«Подивіться на темпи, якими будується і розвивається зараз аеропорт «Бориспіль». 12,5 млн пасажирів було перевезено за 2018 рік. Це потужний хаб. Активний розвиток інших аеропортів, створення унікальних можливостей для транзиту точно виправдають інвестиції у цей напрям», - сказав Глава держави.

За його словами, також поступово набирає обертів і реалізація інвестицій в будівництво підприємств. Він зауважив, що сьогодні відвідав новозбудований завод гарячого цинкування металоконструкцій ТОВ «Металогальва Україна» та додав, що інвестори підприємства задоволені умовами для роботи, які створені у Київській області.

Президент також зазначив, що Голова Київської ОДА поінформував його про перспективи розбудови міжнародного аеропорту в місті Біла Церква. «Це не просто запасний аеропорт до Києва. Це є новий об’єкт, який сприятиме стратегічному розвитку Київської області. Найголовніше – у Білій Церкві буде створено сотні нових робочих місць», - переконаний Петро Порошенко.

«Ще одна цифра Київська область третя в Україні за обсягом іноземних інвестицій область. У рамках 44 інвестиційних проектів з 2014-го створено більше 110 тисяч робочих місць, працює шість індустріальних парків. Крім того, у Богуславському районі відкрито унікальний для сільської місцевості спортивний комплекс зимових видів спорту з льодовою ареною цілорічного користування. У Бориспільському районі запрацювали офісно-виставковий комплекс Mitsubishi та автосервісний центр «VolvoCar – Київ Аеропорт». У Бородянському районі зведено термінал для зберігання скрапленого газу. У Броварському районі введено в експлуатацію найбільшу сонячну електростанцію в області – першу чергу Димерської СЕС», - перерахував Глава держави.

Версія для друку