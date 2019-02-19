Президент про розвиток аеропортів: Інвестиції у цей напрям точно виправдаються

Президент Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Київської області наголосив значному потенціалі інвестування у розвиток аеропортів.

«Подивіться на темпи, якими будується і розвивається зараз аеропорт «Бориспіль». 12,5 млн пасажирів було перевезено за 2018 рік. Це потужний хаб. Активний розвиток інших аеропортів, створення унікальних можливостей для транзиту точно виправдають інвестиції у цей напрям», - сказав Глава держави.

За його словами, також поступово набирає обертів і реалізація інвестицій в будівництво підприємств. Він зауважив, що сьогодні відвідав новозбудований завод гарячого цинкування металоконструкцій ТОВ «Металогальва Україна» та додав, що інвестори підприємства задоволені умовами для роботи, які створені у Київській області.

Президент також зазначив, що Голова Київської ОДА поінформував його про перспективи розбудови міжнародного аеропорту в місті Біла Церква. «Це не просто запасний аеропорт до Києва. Це є новий об’єкт, який сприятиме стратегічному розвитку Київської області. Найголовніше – у Білій Церкві буде створено сотні нових робочих місць», - переконаний Петро Порошенко.

«Ще одна цифра Київська область третя в Україні за обсягом іноземних інвестицій область. У рамках 44 інвестиційних проектів з 2014-го створено більше 110 тисяч робочих місць, працює шість індустріальних парків. Крім того, у Богуславському районі відкрито унікальний для сільської місцевості спортивний комплекс зимових видів спорту з льодовою ареною цілорічного користування. У Бориспільському районі запрацювали офісно-виставковий комплекс Mitsubishi та автосервісний центр «VolvoCar – Київ Аеропорт». У Бородянському районі зведено термінал для зберігання скрапленого газу. У Броварському районі введено в експлуатацію найбільшу сонячну електростанцію в області – першу чергу Димерської СЕС», - перерахував Глава держави.