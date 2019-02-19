Президент про стратегічну мету України: Не пізніше 2023 року подати заявку на членство в Євросоюзі і отримати План дій щодо членства в НАТО

Під час участі в молодіжному форумі: «Думка молоді важлива. Перспективи вступу в НАТО та ЄС», що проходив на Київщині, Президент Петро Порошенко наголосив на стратегічній меті нашої держави – членстві в ЄС та НАТО.

«Ставлю перед собою і перед Україною стратегічну мету: не пізніше 2023 року подати заявку на членство в Євросоюзі і отримати План дій щодо членства в НАТО. Підкреслю – йдеться не про формальні жести, а про таку ступінь партнерства і взаємодії, коли наші амбіції отримають шанси бути реалізованими, точно будуть втілені в життя», - сказав Петро Порошенко.

«Я не спрощую завдання. Стверджую, що досягти цього непросто, але точно необхідно. А якщо необхідно – значить можливо», - додав він.

«Не перший раз ми ставимо перед собою амбітні завдання. Не перший раз «диванна сотня» і «зрадофіли» кажуть, що це неможливо, бо цього не буде ніколи», - сказав Президент та нагадав з якими труднощами, які були організовані країною-агресором, довелося зіштовхнутися під час переговорів щодо отримання «безвізу» для українців та підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

«Об’єднавшись ми перемогли, бо Європа – це про цінності. Не про гроші, не про меркантильний політичний інтерес, про цінності. Саме для цього була підписана Римська Угода», - наголосив Президент. «І у випадку з Україною, це було в найяскравіший спосіб нам продемонстровано», - додав він.

Глава держави також нагадав про солідарні з Україною кроки Європейського Союзу щодо запровадження санкцій проти Росії, включно з «азовським пакетом», та макрофінансову допомогу з боку ЄС для створення фінансового фундаменту для проведення реформ в Україні.

«Україна ще ніколи не була такою близькою до Євросоюзу, як сьогодні», – підкреслив Президент та подякував Голові Представництва ЄС в Україні пану Хюґу Мінґареллі за підтримку і солідарність з Україною. «Без його проукраїнської позиції велика кількість проектів просто не була би реалізована», - сказав Петро Порошенко.

«Найголовнішими нашими досягненнями, які відкрили шлях до якісно нових рівнів партнерства. Вже інші країни хочуть вивчити досвід України, щоб укласти таку саме амбітну угоду. Підписання і набуття чинності Угодою про асоціацію і поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС та «безвіз», свобода пересування і свобода думки сприймаються абсолютно слушно як даність, як же може бути інакше, як можна бути без демократії, без свободи слова…», - сказав Президент.

Петро Порошенко згадав часи свого студентства, коли вільні подорожі за кордон були неможливими. «А я дуже добре пам’ятаю, коли я був студентом факультету міжнародних відносин і міжнародного права для того, щоб виїхати за кордон потрібно було отримати характеристику райкому партії, обкому комсомолу, характеристику деканату, ректорату, отримати в ОВІРі (ОВІР — це абревіатура установи, яка існувала за радянського часу – ред.) виїзну візу», - розповів він та додав, що навіть зібрані всі ці документи не давали гарантію дозволу на виїзд.

«Подивіться Україна сьогодні, наголошую, за виключенням Балтійських країн, Україна є найвільніша країна із колишніх радянських республік, з найвищим рівнем демократії і з найвищим рівнем свободи», - особливо відзначив він.

Петро Порошенко додав, що дуже просто порівняти ситуацію в сучасній Україні із альтернативою – в сусідній Росії можна отримати кримінальний вирок лише за лайк у «Фейсбуці». «Вам пощастило народитись і зрости у вільній демократичній країні, де не потрібно постійно озиратися і стежити за своїми словами, за своїми думками. Ми бережемо та розвиваємо нашу демократію», - звернувся він до студентів.