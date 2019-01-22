Президент про важливість підтримки найменш забезпечених людей: Бідність – наш ворог, можливо не менший, ніж Російська Федерація

Президент Петро Порошенко наголошує на створенні основ для економічного зростання в Україні. При цьому він навів головні статистичні макроекономічні показники минулого року, які були нещодавно оприлюднені Національним банком України і які переконливо свідчать – найгірше точно позаду.

«Економіка після кількарічного спаду зростає 12 кварталів поспіль. Криза, спричинена війною, економічною агресією, торговельною блокадою з боку Росії – відступає. Відновлення економічного зростання відкриває, нарешті, і можливості для зростання реального добробуту», - зазначив Президент під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

Він підкреслив, що досягнувши макроекономічної стабілізації та відновлення зростання, «ми нарешті створили основу для того, щоби почати наступ проти бідності».

«На моє глибоке переконання вона, бідність, є наш ворог, можливо не менший, ніж наш ворог – Російська Федерація», - наголосив Петро Порошенко.

«І під час переходу від глибокої кризи і боротьби за виживання до сталого розвитку дуже важливо тримати абсолютно правильну економічну стратегію. Ефективна соціальна політика може ґрунтуватися лише на вільній ринковій економіці», - сказав Президент.

При цьому він наголосив, що потрібно зосередити соціальну підтримку, насамперед, на найменш забезпечених верствах населення, як-то самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї. «Вони в умовах кризи страждають найбільше і найпершими, а от посткризове відновлення добробуту, на жаль, відчувають останніми», - сказав Президент.