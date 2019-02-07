Президент про відкриття ресурсних центрів: Держава повинна робити все для розвитку особливих дітей

Під час зустрічі із мешканцями селища Краснокутськ та Краснокутського району на Харківщині до Президента Петра Порошенка звернулася Наталія Овчаренко – мати двох дітей з особливими потребами. «Я хочу Вам сказати слова подяки, тому що я мама. Проста мама, але не простих дітей. Так сталось, що у мене їх двоє і вони діти з особливими потребами. Ви навіть не розумієте наскільки я Вам вдячна за цей центр, який відкрився сьогодні», - сказала вона.

«Я бачила радість у очах своїх дітей, як вони радіють в цих світлих, чудових, яскравих класах. Моїй старшій дитині вже 17 років. То уявіть собі скільки ми чекали на цей центр. І куди б ми не зверталися нам не змогли запропонувати нічого, і тільки тепер відкрився цей центр. Ми навіть розглядали варіант, щоб поїхати в інше місце, де діти мали б майбутнє. І тепер завдяки Вам і іншим людям, які відкрили цей центр, і ми радіємо і висловлюємо Вам велику подяку, що мої діти можуть розвиватись», - зазначила Наталія Овчаренко.

«Я хочу вибачитись. Уявіть собі довгих 17 років мама чекала хоч якихось кроків держави. 17 років. Уявіть собі яким було її життя і життя її дітей», - сказав Петро Порошенко.

Президент додав, що за два-три останні роки ситуація змінилась кардинально, бо в країні почали відкриватися ресурсні центри. «А уявіть собі скільки таких героїчних мам, світлих, які всю себе присвятили своїм дітям і 17 років прочекали допомоги… Та якої допомоги?! Це те, що держава мала робити і не робила. Бо держава себе не вважала європейською», - зазначив він.

Петро Порошенко наголосив, що держава весь цей час просто не помічала і не бачила проблем 752 тисяч дітей з особливими потребами. «752 тисячі громадян, яких не бачила держава. І 1,5 мільйона батьків, яких держава також воліла не бачити», - додав Президент.

«Ще раз кажу, я прошу вибачення у вас від імені держави за те, що вам довелось так довго чекати. І низько вклоняюсь за ваші слова, які сповнені добротою», - звернувся Петро Порошенко до матері особливих дітей.