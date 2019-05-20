Президент пропонує криміналізувати відповідальність за неперсональне голосування народних депутатів

Президент України вніс до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України».

За словами постійного представника Президента України у Верховній Раді Руслана Стефанчука, раніше Глава держави наголошував, що він не підпише жодного законопроекту, який буде ухвалено з порушенням процедури.

«Для того, аби допомогти Верховній Раді навести порядок, Президент вніс законопроект про кримінальну відповідальність за неособисте голосування», - наголосив Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що відповідно до законодавства України кожен народний депутат має обов’язок персонального голосування. Невиконання ним такого обов’язку, чи перешкоджання у виконанні обов’язку, що у народі називається «кнопкодавством», є абсолютно несприйнятним з точки зору парламентаризму.

«Саме тому Президент вийшов з ініціативою криміналізувати неперсоніфіковане голосування. Він ініціює внесення змін до Кримінального кодексу України, яким передбачити відповідну статтю. Також він запропонував санкцію у вигляді кримінально-правового штрафу у розмірі від трьох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів», - зазначив представник Президента у парламенті.

Руслан Стефанчук висловив сподівання, що цей законопроект буде підтримано Верховною Радою.

«Це дружня допомога Президента Верховній Раді з тим, щоб вони могли навести порядок у своїх рядах і щоб всі рішення, які приймаються парламентом, мали ознаки легітимності», - наголосив він.

Представник Президента у Верховній Раді повідомив, що завершується робота над законопроектами про відповідальність народних депутатів за прогули засідань. Крім того, розглядається питання запровадження відповідальності за голосування нардепом за законопроекти, щодо яких є конфлікт інтересів, про який він не заявив. Руслан Стефанчук сподівається, що ці законопроекти розгляне вже Верховна Рада наступного скликання.