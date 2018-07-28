Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео.

Сторони підтримали підходи до подальшої протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, в тому числі з урахуванням останніх контактів між Главами двох держав.

Петро Порошенко подякував Майку Помпео за історичну декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. У цьому зв’язку було наголошено на пріоритетності продовження руху від політики невизнання анексії до політики деокупації Криму.

Відзначено, що підходи США щодо політики відносно Росії залишаються чіткими і недвозначними – допоки Кремль не змінить свою конфронтаційну політику, ціна агресії для Росії буде і надалі зростати.

Сторони наголосили, що політика санкцій щодо Росії зберігатиметься, допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, включно з Кримом. Спроби російської сторони нагнітати ситуацію і надалі отримуватимуть адекватну відповідь і збільшуватимуть ціну триваючої агресії.

Співрозмовники обговорили важливість скоординованих дій у рамках просування ініціативи розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включно з поверненням контролю над неконтрольованою ділянкою кордону України з Росією.

Важливу увагу було приділено питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які утримуються в Росії та на окупованих територіях на Донбасі і в Криму. «Маємо посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, зокрема Олега Сенцова, який голодує уже 86 день», - наголосив Петро Порошенко.

Глава Української держави та Державний секретар США підтвердили рішучу позицію Києва та Вашингтону щодо існуючих безпекових викликів внаслідок реалізації проекту «Північний потік – 2».

Державний секретар Сполучених штатів Америки Майк Помпео привітав Президента України Петра Порошенка з успішним початком процесу запуску Антикорупційного суду.

Сторони також обговорили актуальні питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США, зокрема у сфері безпеки і оборони, а також підтримку прогресу нашої держави на шляху реформ, у тому числі у рамках розвитку співробітництва з МВФ.