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Президент провів зустріч з Головою політичної групи ЄНП в Європейському Парламенті Манфредом Вебером

16 лютого 2019 року - 18:11

Президент провів зустріч з Головою політичної групи ЄНП в Європейському Парламенті Манфредом Вебером

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою політичної групи Європейської народної партії в Європейському Парламенті, кандидатом Європейської народної партії на посаду Президента Європейської Комісії Манфредом Вебером.

Глава держави висловив вдячність лідеру найвпливовішої європейської політичної групи за незмінну активну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, посилення політики санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації, а також сприяння прогресу в реформах в нашій державі.

Манфред Вебер високо оцінив успіхи Президента у консолідації міжнародного співтовариства на захист України для відсічі російської агресії та у впровадженні широкомасштабних глибинних перетворень, в тому числі з метою зближення з Євросоюзом. Він запевнив у збереженні високої уваги в європейських колах до подій в Україні, передусім, у контексті президентських та парламентських виборів 2019 року, що визначатимуть розвиток нашої держави на багато років наперед.

Президент України поінформував Манфреда Вебера про внесення змін до Конституції України щодо закріплення незворотності курсу України на вступ до ЄС та НАТО, а також виклав своє бачення шляхів подальшої реалізації геополітичного вибору нашої держави.

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