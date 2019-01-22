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Президент разом з дружиною вшанували пам’ять Героїв Крут

29 січня 2019 року - 11:35

Президент разом з дружиною вшанували пам’ять Героїв Крут

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко вшанували пам'ять Героїв Крут в 101-у річницю бою поблизу залізничної станції «Крути», коли декілька сотень курсантів і студентів стримували наступ на Київ армії більшовиків, обороняючи українську державність.

Біля Пам’ятного Хреста Героям Крут та уздовж алеї, що веде до Свято-Миколаївської церкви на Аскольдовій могилі, були вишикувані воїни Почесної варти. Глава держави разом з дружиною поклали букети квітів до пам’ятника.

До Пам’ятного Хреста було встановлено кошик квітів від Президента України з написом на стрічці національних кольорів «Героям Крут від українського народу».

Президентське подружжя також встановило свічки у пам'ять про юних героїв у Свято-Миколаївській церкві.

В урочистій церемонії покладання квітів до Пам’ятного Хреста Героям Крут також взяли участь Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, народні депутати України, члени Уряду, ветерани АТО.

Присутні вшанували подвиг українських юнаків хвилиною мовчання.

Пролунав Державний Гімн України, після чого воїни Почесної варти пройшли урочистим маршем повз Пам’ятний Хрест Героям Крут.

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