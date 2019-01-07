Президент разом з дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка та Михайла Грушевського

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників великому українському поетові Тарасу Шевченку і видатному державному діячеві Михайлу Грушевському з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Глава держави разом з дружиною поклали букети квітів до підніжжя пам’ятника та вшанували пам’ять Великого Кобзаря уклоном голови. До підніжжя пам’ятника також було встановлено кошик квітів.

Президентське подружжя також поклало букети квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському та вшанували пам’ять видатного державного діяча уклоном голови. До підніжжя пам’ятника також було встановлено кошик квітів.

Глава держави з дружиною також вшанували пам’ять загиблих героїв Революції Гідності Михайла Жизневського і Сергія Нігояна. Петро та Марина Порошенки поклали квіти до пам’ятних знаків на місці загибелі героїв.

У церемонії також взяли участь Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.