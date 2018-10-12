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Президент схвалив ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним  банком щодо проекту модернізації інфраструктури української залізниці

17 жовтня 2018 року - 16:33

Президент схвалив ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним  банком щодо проекту модернізації інфраструктури української залізниці

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця) між Україною та Європейським інвестиційним банком», прийнятий Верховною Радою України 3 жовтня 2018 року.

Ратифікація Фінансової угоди є необхідною передумовою для набуття нею чинності та залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку у розмірі 150 млн євро, що будуть спрямовані на будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Загальна вартість проекту складає близько 300 млн євро та співфінансуватиметься за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Передбачається, що за результатами впровадження проекту буде збільшено рівень пропускної спроможності відповідного напрямку та зменшаться експлуатаційні витрати, що в свою чергу дозволить вирішити проблеми з пропуском вантажів в напрямку миколаївських портів.

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