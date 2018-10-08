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Президент схвалив ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

8 жовтня 2018 року - 18:27

Президент схвалив ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми».

Ратифікація вказаної Угоди створить правові підстави для отримання фінансування проектів у розмірі 5 млн євро на безоплатній основі в рамках Дунайської транснаціональної програми як фінансового інструменту Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Реалізація Угоди сприятиме виконанню зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також соціально-економічному розвитку української частини Дунайського регіону, що охоплює Одеську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

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