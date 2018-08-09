Президент: Слова «Слава Україні! Героям слава!» будуть офіційним вітанням Збройних Сил нашої держави

Слова «Слава Україні! Героям слава!» стануть офіційним вітанням Збройних Сил нашої держави, заявив Президент Петро Порошенко. За його словами, таке звернення як військове вітання вперше пролунає цьогоріч 24 серпня – у День Незалежності України під час параду на честь чергової річниці.

«Ми порадились з Міністром оборони, на Раді національної безпеки і оборони, з Урядом і я прийняв рішення, що починаючи з 24 серпня ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня Незалежності України», - сказав Петро Порошенко під час відвідин ДАХК «Артем» Державного концерну «Укроборонпром».

Президент також додав, що питання запровадження слів «Слава Україні! Героям слава!» як офіційного вітання військових ретельно обговорювалося з військовослужбовцями, службовцями військових частин, ветеранами АТО, трудовими колективами і лише після цього було ухвалено таке рішення.

Глава держави також зауважив, що офіційно у документах нове військове вітання буде закріплене після початку чергової сесії Верховної Ради та відповідного рішення Парламенту, оскільки потребує внесення змін, зокрема до статутів всіх військ Збройних Сил України. Але після завершення належних процедур «ці слова і це вітання стане офіційним військовим вітанням Збройних Сил України».