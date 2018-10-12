Президент сподівається, що зміни до Конституції, які закріплять курс України до Євросоюзу та НАТО, будуть прийняті найближчим часом

Президент Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом. Про це Глава держави сказав під час виступу на урочистій посвяті курсантів Херсонської морської академії поповнення 2018 року.

«Чотири роки тому український народ здійснив цивілізаційний вибір на користь європейського майбутнього, а декілька тижнів тому українська Верховна Рада підтримала пропозиції Президента щодо змін до Конституції щодо закріплення в Конституції європейського і євроатлантичного вибору українського народу», - нагадав Петро Порошенко.

«321 голос «за». Більш ніж конституційна більшість є твердою запорукою, що найближчим часом ці зміни до Конституції будуть прийняті», - додав Президент. Глава держави також висловив переконання, що ключ до цього європейського вибору – не лише у реформуванні економіки, правової та політичної системи. «Ключ до цього є і освітня реформа. Така за якою ми ввійдемо на рівних до європейського інтелектуального простору», - зауважив він.