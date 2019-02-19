Президент: Стратегічна мета децентралізації – активізувати на мапі України нові точки зростання

Президент Петро Порошенко наголошує, що децентралізація – це реформа, яка буде продовжуватися, бо її стратегічна мета – розвиток, укріплення і зростання громад. Однак, перші результати цієї реформи вже відчутні, констатував Глава держави.

«Вона належить до числа тих, результати якої суспільство вже відчуло, помітило. Бо неможливо не помітити освітлення вулиць, дитячі садки, школи, амбулаторії і ще багато чого, що змінює і зовнішній вигляд наших міст і сіл, і життя людей», - сказав Петро Порошенко під час участі у Раді регіонального розвитку Львівської області.

Він зазначив, що завдяки цій реформі Президент вже не буде у ролі «тієї невістки», яка винна у неприбраному смітті чи незаміненій в під’їзді лампочці, адже громади отримали не лише більше повноважень, а й кошти. «Ми гроші передали громадам. І вперше за всю історію України ми бачимо, що у зведеному бюджеті частка місцевих бюджетів, враховуючи субсидії і субвенції, вже складає понад 51%. А державного – менше 49%. Є з кого питати», - сказав Глава держави.

«І дуже важливо, що ми наблизили владу і громадянина, владу і громаду. Громадянину не треба їхати ні в область, ні у Київ. І на Львівщині за чотири роки вкладено понад 6,5 мільярдів на розвиток соціальної інфраструктури. Це більше тисячі об’єктів. 14 шкіл, 23 дошкільних навчальних заклади, 26 Інклюзивно-ресурсних центри», - додав Петро Порошенко. Він також зауважив, що у Львівській області буде 43 нові медичні амбулаторії з сучасними автомобілями і обладнанням, де буде впроваджено проект телемедицини.

Президент подякував присутнім у залі керівникам об’єднаних громад за роботу з впровадження децентралізації.

«Децентралізація визначила новий регіональний ландшафт України. Його наріжні ознаки – абсолютно повноважні громади, активні громадяни, відповідальний бізнес. Децентралізація прищепила місцевому самоврядуванню в Україні молоді сильні паростки. Вони проростають, зміцнюючи самоврядну гілку, зміцнюючи і покращуючи життя людей за рахунок нових доріг, спортивних майданчиків, енергоефективних шкіл та дитсадків, нових умов для підприємництва», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко підкреслив, що за останні 5 років завдяки децентралізації вдалося повернути до життя деякі території, «де час зупинився ще в 90-х».

Президент також висловив думку, що розвитку територій мають сприяти і державні інвестиції, та подякував Першому віце-прем’єр-міністру України – Міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву та Віце-прем’єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадію Зубку за прозорий механізм функціонування державних дотацій та Фонду регіонального розвитку, що на сьогоднішній день дозволяє забезпечити пріоритетний розвиток територій.

«За кілька років створено інфраструктуру, яка дозволяє робити потужний соціально-економічний старт. Я наголошую – саме для старту, бо планка завдань є значно вищою, а ніж просто звести десяток-другий об’єктів. Стратегічна мета децентралізації – активізувати на мапі України нові точки зростання», - акцентував Глава держави, вкотре наголосивши, що йдеться про розвиток не лише міст-мільйонників.

«Довести їх рівень економічного вибуху, розкріпачити ініціативних людей, спрямувати синергію об’єднаних громад на стратегічний розвиток. І таким чином рухати країну вперед. Бо виклики, які постали перед державою, вимагають системної відповіді, яка в нас є», - додав Петро Порошенко.

Одним із головних викликів Президент назвав еміграцію молодих людей з України, еміграцію кваліфікованих кадрів. «Для країни це є проблема, якою треба займатися. Бо це загроза майбутньому України. І я хотів би наголосити, що ми маємо створити на рівні місцевих громад сильне соціально-економічне поле з конкурентними зарплатами, зі сприятливим соціумом, новою якістю медичних, навчальних послуг», - підкреслив Глава держави.

Прикладом нової якісної освіти Президент назвав нову українську школу. «Яскравою характеристикою є те, що діти краще мають бажання до навчання і з великим задоволенням біжать до школи. Якщо раніше мали «мамо, я не хочу», то зараз маємо «мамо, ну коли?». І от тому я впевнений, що ми на правильному шляху», - сказав він.

«Вкрай важливо залучати молодь і активні спільноти до реалізації цих системних змін. Державні інвестиції – це перший крок до відновлення економічної активності. Це гарантії того, що держава гарантує розвиток і рух вперед. А далі за справу візьмуться вже приватні інвестори. І їх чимало вже впроваджує абсолютно унікальні проекти на рівні об’єднаних територіальних громад», - також зазначив Президент.

Він повідомив, що за три місяці було здійснено роботу з формування планів перспективного розвитку на 2019-2021 роки і в кожному регіоні вже визначили стратегічні інфраструктурні проекти, які формують нову якість життя. «Кожен із запропонованих проектів підтриманий громадою. Там враховані інтереси дітей, молоді, людей з обмеженими можливостями і головне – ми знайшли захищені механізми фінансування. Кожен підтверджений проект гарантовано отримає часткове або повне бюджетне фінансування», - сказав він.

Глава держави зазначив, що децентралізація щороку додаватиме громадам грошей. «Важливо, аби децентралізація і пов’язані з нею зміни стали не прожектом. Це реальна стратегія розвитку країни, незворотній курс на її майбутнє», - також додав він.

На думку Президента, в Україні багато лідерів, політиків, але гостро бракує державних діячів – тих, хто здатен брати на себе відповідальність, визначати стратегічні цілі і головне – досягати їх. «І мені особливо імпонують в цьому сенсі багато лідерів об’єднаних територіальних громад – вони, нарешті, отримали інструменти і, нарешті, повірили в те, що саме від них залежить дуже і дуже багато в житті їх громади. І громади це відчули. Вони постали і зросли на хвилі децентралізації», - сказав Глава держави.

Президент наголосив, що основна мета економічного зростання, аби його відчув кожен на своїй кишені – пенсіонер з Жовкви чи шахтар з Червонограда. «Завдання нашої з вами команди перетворити країну у велику країну вільних, заможних і щасливих людей. Успіх децентралізації яскраво доводить – у нас це точно вийде», - резюмував Петро Порошенко.