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Президент: Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України

11 жовтня 2018 року - 19:53

Президент: Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України

«Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Імперія втрачає один із останніх важелів впливу на свою колишню колонію», - заявив Президент Петро Порошенко щодо рішення Синоду Вселенського Патріархату.

«Питання Томосу та автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. Тому до нього долучилася держава. Це є питання нашої незалежності. Це – питання нашої національної безпеки. Це – питання нашої державності. Це – питання всієї світової геополітики», - підкреслив Президент.

Глава держави додав, що це рішення Синоду означає «падіння Третього Риму як найдавнішої концептуальної заявки Москви на світове панування». 

«Автокефалія – частина нашої державницької проєвропейської та проукраїнської стратегії, яку ми послідовно втілюємо в життя протягом останніх чотирьох років і, наголошую, будемо впроваджувати й надалі. Це основа нашого власного шляху розвитку, розвитку держави Україна і розвитку української нації», - підкреслив Петро Порошенко.

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