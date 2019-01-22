Президент у Білій Церкві вручив державні нагороди воїнам 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко вручив високі державні нагороди військовослужбовцям 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення операції Об’єднаних сил на сході держави.

Глава держави вручив військовим нагороди за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддані дії та зразкове виконання військового обов’язку.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено полковників Руслана Татуся, Сергія Сірченка та лейтенанта Дмитра Гнатюка.

Президент також вручив медалі «За військову службу Україні» лейтенантам Олені Бєльській, Олександру Шараєвському, старшому солдату Олександру Гордієнку, молодшому лейтенанту Андрію Норову, капітанам Костянтину Руденку, Олександру Щєпці.

Медалі «Захиснику Вітчизни» з рук Глави держави отримали старший солдат Олександр Заводнюк, сержант Василь Коваль, солдати Володимир Курашов та Едуард Соболевський, старшина Олександр Нестеренко, старші сержанти Володимир Русецький та Віталій Туканов, молодший сержант Олександр Сотник.

Командир мінометної батареї механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, лейтенант Олена Бєльська, нагороджена медаллю «За військову службу Україні», з листопада 2014 року брала участь в оборонних боях в населених пунктах Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкіно, Гранітне. З травня 2018 року по теперішній час бере участь в оборонних боях поблизу населених пунктів Луганське, Світлодарськ, Миронівський.

25 та 30 листопада 2018 року під час обстрілу опорного пункту з напрямку населеного пункту Нижньо-Лозове, під керівництвом лейтенанта Бєльської мінометна батарея нанесла вогневе ураження противнику, що змусило його відмовитись від подальших дій та припинити обстріл. З розвідувальної інформації стало відомо, що внаслідок вогневого ураження мінометної батареї противник зазнав матеріальних втрат та втрат особового складу.

Лейтенант Бєльська у боях показала високий рівень практичних навиків у вогневій та тактичній підготовці. За час проходження служби на посаді командира мінометної батареї зарекомендувала себе як грамотний, дисциплінований, високоосвічений та професійний офіцер.

Головний сержант мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 72 окремої механізованої бригади, старшина Олександр Нестеренко, нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», з вересня 2014 року по 30 жовтня 2017 року виконував бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції, де проводив результативне корегування вогню по бронетехніці у складі 26 окремої артилерійської бригади. У червні – липні проводив інженерне розмінування та контрдиверсійні дії в населених пунктах Луганське, Доломітне.

12 січня 2016 року у складі загону спеціального призначення, приймав участь у штурмі та закріпленні на опорному пункті противника у місті Зайцево. 2 червня 2017 року під час штурму ворожого спостережного пункту «Десна» отримав вогнепальне поранення ноги.

З 25 травня 2018 року по теперішній час сержант Нестеренко виконує бойові завдання в рамках проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, бере участь в проведенні розвідувальних операцій, а також плануванні та створенні системи постів охорони для забезпечення безпеки базового табору мотопіхотного батальйону військової частини у зоні відповідальності.