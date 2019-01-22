Президент у Білій Церкві зустрів військовослужбовців 72 омбр ім. Чорних Запорожців, які повернулися із зони проведення ООС

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко зустрів військовослужбовців 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, які сьогодні повернулися із зони проведення операції Об’єднаних сил у місце постійної дислокації у Білій Церкві. Урочиста церемонія зустрічі ешелону з бійцями та військовою технікою бригади відбулася на місцевому залізничному вокзалі.

Після спілкування Петро Порошенко разом з військовослужбовцями пройшов центральною вулицею від вокзалу до військової частини бригади. Мешканці міста зустрічали військових та дякували їм за мир і спокій. Люди вручали військовослужбовцям квіти та кульки, а також тримали державні прапори та плакати з написами: «Дякуємо за мирне небо!», «Вітаємо героїв з поверненням!», «Пишаємося славними бійцями 72 бригади!».

Воїнів 72 омбр також супроводжували ліцеїсти однієї з гімназій міста, які несли портрети загиблих військовослужбовців бригади.

З перших днів російської агресії проти України особовий склад 72 окремої механізованої бригади став на захист держави на кримському напрямку, на Донеччині та Луганщині.

Наприкінці березня 2014 року підрозділи військової частини утримували оборону біля міст Маріуполь та Волноваха на Донеччині (Приазов'я). 1 механізований батальйон утримував Маріупольський та Донецький аеропорти, виконував завдання по прикриттю 248-кілометрової прикордонної зони від Амвросіївки до Ізварино. 2 механізований батальйон з березня по травень 2014 року тримав оборону довкола Маріуполя і Волновахи, далі поблизу Амвросіївки та Старобешево.

Зокрема, 12-17 червня 2014 року 1 та 2 батальйони разом з іншими підрозділами ЗСУ здійснили славнозвісний 248-кілометровий рейд вздовж україно-російського кордону до Ізвариного, Свердловська, Червонопартизанська, де мужньо утримували оборону півтора місяці.

З травня 2018 року по січень 2019 року підрозділи омбр брали участь у відсічі російської агресії у складі Об’єднаних сил в районі «Світлодарської дуги». Завдяки наполегливості та професіоналізму військовослужбовців військової частини вдалось за короткий термін побудувати ефективну оборону та створити систему вогню, що дозволило ефективно виконувати завдання за призначенням та завдавати ворогу суттєвих втрат.