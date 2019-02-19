Президент у Польщі вшанував пам’ять жертв боротьби та мучеництва польського та інших народів

Президент Петро Порошенко у Польщі відвідав Меморіал жертвам боротьби та мучеництва польського та інших народів. Глава держави поклав вінок та вшанував пам'ять загиблих.

Державний музей «Майданек», де розташований Меморіал, створений у 1944 році на місці колишнього німецького нацистського концтабору, який функціонував з жовтня 1941 року до липня 1944 року.

Серед в’язнів були поляки, українці, євреї, білоруси, росіяни, чехи, незначна кількість французів та німців. З травня 1943 року у таборі знаходилися солдати радянської армії.

Загальна кількість в’язнів, які пройшли через концтабір складала близько 150 тис. осіб. 80 тис. з них було знищено: майже 60 тис. євреїв; решта закатованих - поляки, білоруси, українці та росіяни.

Сьогодні на території музею знаходяться: частково збережена господарська частина концтабору, будівлі колишньої в’язниці, лазні, газові камери та крематорій.

У музеї зберігаються архівні документи та колекція експонатів.