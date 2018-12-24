Президент: Україна вдячна Молдові за підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності

Президент Петро Порошенко на церемонії відкриття спільного українсько-молдовського контролю у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» разом з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом відзначив підтримку України молдовською стороною у нашій боротьбі із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави.

«Питання дотримання суверенітету і територіальної цілісності наших країн дуже добре відоме і в Україні, і в Молдові. Ми твердо стоїмо на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України і підтримки суверенітету і територіальної цілісності республіки Молдова. І, на жаль, країна, яка порушує територіальну цілісність у нас також одна – це Російська Федерація», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що Україна і Молдова, разом з Грузією є країнами «Східного партнерства», які досягли найбільших успіхів в реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. «Ця угода є і поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Це є і складовою секторальних програм, які зараз розвиваються. Це є і безвіз, якого досягли Україна і Молдова, і Грузія. І багато інших речей щодо спільного руху наших країн, до Європейського Союзу і НАТО», - зазначив він.

За словами Петра Порошенка, Україна і Молдова спільно співпрацюють і в міжнародних організаціях. «І я хочу подякувати нашим молдовським колегам за підтримку останніх резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Молдова не лише підтримала голосуванням, а була співавтором цих резолюцій. Йшлося про дотримання прав людини в окупованому Криму, і про зупинку мілітаризації Криму, і Азовського і Чорного морів», - нагадав Президент.

Петро Порошенко також підкреслив, що не менш ефективна співпраця двох країн в Раді Європи, в ОБСЄ. «Я дякую Молдові за те, що вона спрямувала своїх спостерігачів до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка надає можливість (представлення – ред.) об’єктивної, неупередженої інформації для світу про російську окупацію сходу нашої держави. Ми дійсно покладаємось на продовження цієї співпраці з нашими партнерами з Молдови», - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що важливою складовою двосторонньої співпраці є і значне підвищення рівня безпеки в регіоні. «Я хочу наголосити, що ніколи україно-молдовські відносини не були на такому високому рівні, як за останні кілька років. І я хочу за це подякувати керівництву Республіки Молдова і особисто Прем’єр-міністру, великому другу України Павлу Філіпу», - підсумував Петро Порошенко.

Прем’єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп також зауважив, що у сучасному світі архітектура безпеки змінюється і постають нові виклики, тому охорона державного кордону стає стратегічно важливим питанням для обох держав.

«Хотів би відзначити, що ми відчуваємо постійну підтримку і допомогу з боку наших колег з України. І хотів би запевнити Вас, шановний пане Президенте, що ми будемо завжди поряд з керівництвом України у захисті територіальної цілісності і суверенітету України», - запевнив керівник молдовського уряду.