Президент України на зустрічі з Президентом Європейської Ради: Мета Кремля – знищити українську державність

Росія намагається знищити українську державність, що підтверджується, зокрема її агресивними діями в Азово-Чорноморському басейні та захопленням українських моряків. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

«Мета Кремля – знищити українську державність, створити так звану другу версію Радянського Союзу», - сказав Президент.

«Пане Президенте, ви дуже добре знаєте, що таке Радянський Союз, що таке Варшавський блок, що таке минуле, звідки ми разом з вами вийшли. Тільки наші ефективні дії, тільки наша солідарність не допустить повернення в ці сумні часи», - додав Президент України.

«Я щиро вдячний всьому демократичному світу, я щиро вдячний ЄС, я щиро вдячний за вашу особисту позицію на підтримку України. Це велика гордість для України, коли Президент Європейської Ради, разом з українським Президентом виступає українською мовою. Ви вже назавжди увійшли в історію як людина, яка дуже багато зробила для України. І український народ дуже вдячний вам. Я дуже щасливий, що в ці дуже важливі для України дні, ми разом з вами», - сказав Петро Порошенко.