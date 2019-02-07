Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО
Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО

7 лютого 2019 року - 13:59

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент Європейської Ради Президенту України: Ваша репутація та репутація всієї країни є дуже високою не тільки в Брюсселі, а й у всіх столицях Європи

18 лютого 2019 року - 22:03

Президент України на зустрічі з Президентом Європейської Ради: Мета Кремля – знищити українську державність

18 лютого 2019 року - 21:53

Президент України подякував Президенту Європейської Ради за «азовський пакет» санкцій проти Росії та солідарність з Україною

18 лютого 2019 року - 21:47

Важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви Небесної Сотні були недарма – зустріч Президента України з Президентом Європейської Ради

18 лютого 2019 року - 21:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Івано-Франківської області
Робоча поїздка Президента до Івано-Франківської області

18 лютого 2019 року - 13:04

Перейти до всіх галерей

Президент України на зустрічі з Президентом Європейської Ради: Мета Кремля – знищити українську державність

18 лютого 2019 року - 21:53

Президент України на зустрічі з Президентом Європейської Ради: Мета Кремля – знищити українську державність

Росія намагається знищити українську державність, що підтверджується, зокрема її агресивними діями в Азово-Чорноморському басейні та захопленням українських моряків. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

«Мета Кремля – знищити українську державність, створити так звану другу версію Радянського Союзу»,  - сказав Президент.

«Пане Президенте, ви дуже добре знаєте, що таке Радянський Союз, що таке Варшавський блок, що таке минуле, звідки ми разом з вами вийшли. Тільки наші ефективні дії, тільки наша солідарність не допустить повернення в ці сумні часи», - додав Президент України.

«Я щиро вдячний всьому демократичному світу, я щиро вдячний ЄС, я щиро вдячний за вашу особисту позицію на підтримку України. Це велика гордість для України, коли Президент Європейської Ради, разом з українським Президентом виступає українською мовою. Ви вже назавжди увійшли в історію як людина, яка дуже багато зробила для України. І український народ дуже вдячний вам. Я дуже щасливий, що в ці дуже важливі для України дні, ми разом з вами», - сказав Петро Порошенко.

ф

Зустріч Президента України з Президентом Європейської Ради

18 лютого 2019 року - 21:26
Версія для друку