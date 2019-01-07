Президент України Петро Порошенко привітав першого Президента Леоніда Кравчука з ювілеєм:  Найкращий подарунок для Вас – незалежна Україна

Президент України Петро Порошенко привітав першого Президента незалежної України Леоніда Кравчука з 85-річчям. «Знаю, що найкращий подарунок для Вас – незалежна Україна, яка вистояла в боротьбі проти російської агресії, створила сильну армію, згуртувала навколо себе союзників, утверджує свою мову і йде своїм шляхом до Євросоюзу і НАТО. Саме таку Україну будуємо протягом останніх п’яти років. І цей шлях для нас відкрила незалежність України, яку проголосив з трибуни Верховної Ради Леонід Макарович Кравчук. Низький Вам уклін і повага», - сказав Петро Порошенко на урочистому вечорі присвяченому ювілею Леоніда Кравчука.

Президент наголосив, що «сьогодні маємо добру нагоду ще раз висловити глибоку повагу до людини, яка на неї безумовно та беззастережно заслуговує».

«Щоправда, будь-які красиві і теплі фрази мало чого додадуть до кількох слів, викарбуваних історією: перший Президент України. А пані Історія – дама непередбачувана. Вона полюбляє несподівані і парадоксальні повороти. Вписує у свої анали тих, хто вміє не просто триматися у сідлі, а зважується на круті зміни у своїй долі», - сказав Петро Порошенко. Він нагадав історію життя Леоніда Кравчука, який народився на Волині, тоді ще в Другій Речі Посполитій, зробив кар’єру в СРСР і став одним з керівників Радянської України. Проте, це не завадило майбутньому Президенту України почати діалог з націонал-патріотичними демократичними силами про майбутнє України.

«Думаю, десь глибоко в серці Ви, Леоніде Макаровичу, зберігали спогад про хлопців з Вашого рідного села, що стали до лав УПА і вітали один одного: «Слава Україні! Героям Слава!». Настав час, і той спогад виріс у розуміння свого обов’язку. Перед Україною, що тоді тільки-но прокидалася від тривалої летаргії в імперській неволі, несподівано постав новий лідер», - зауважив Президент.

Він зазначив, що завдяки Леоніду Кравчуку Україна скористалася унікальним шансом, що випадає раз на століття. «Але Ви не просто чекали на шанс. Ви були одним з тих, хто його створював, кожного дня здійснювали послідовний, часом непомітний, демонтаж московської влади на українській землі. А далі, як вибух – Акт проголошення незалежності, референдум 1 грудня, «припинення існування» Радянського Союзу у Біловезькій пущі. Ви творили всі ці події і в час непередбачуваних змін стали до керма держави. Вам випало у шторм керувати кораблем, який лише будувався», - сказав Президент України.

Петро Порошенко додав: «Україні пощастило з першим Президентом. Але й Вам, пане Президенте, дуже пощастило з Україною, пощастило в політичному житті. Ви мали справді патріотичну державницьку опозицію. Прагнення Ваших партнерів-опонентів В’ячеслава Чорновіла, Левка Лук’яненка, Івана Драча і багатьох інших великих українців іти «геть від Москви», допомогло і вам розпочати прощання з російською імперією, яке ми завершуємо тепер».

«Ви одним з перших зрозуміли важливість духовної незалежності нашої держави. Ви підтримали тих, хто поставив на порядок денний питання про автокефалію Православної Церкви України», - наголосив Президент та нагадав про перші кроки, які були зроблені першим Президентом разом із Митрополитом Філаретом на шляху автокефалії української церкви.