Президент України Петро Порошенко зустрівся з екс-президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентами України попередніх років: Леонідом Кравчуком (Президент України 1991-1994 рр.), Леонідом Кучмою (Президент України 1994-2005 рр.) та Віктором Ющенком (Президент України 2005-2010 рр).

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку Української держави, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру.

Глава держави відзначив важливу роль Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка як Президентів України в різні часи у становленні Української держави.

Президент Петро Порошенко також передав екс-президентам відзнаки Президента України – ювілейну медаль «25 років незалежності України», якою вони були нагороджені у 2016 році до 25-ї річниці Незалежності України.