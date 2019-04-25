Президент України підписав Указ «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції»

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції».

Глава держави затвердив План заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору з метою забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, відповідно до частини третьої статті 102 Конституції України.

Кабінет Міністрів України має забезпечити виконання разом із відповідними державними органами Плану заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, затвердженого цим Указом, та щокварталу інформувати Президента України про хід виконання, а також звітувати щодо виконання зазначеного Плану заходів в установлені строки.

Згідно з Указом Секретарю Ради національної безпеки і оборони України доручено забезпечити розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у травні 2019 року питання щодо проведення окремих оглядів, що включені до комплексного огляду сектору безпеки та подати за підсумками консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО у другому півріччі 2019 року на розгляд Президентові України проекти законів про охорону секретної інформації та про розвідку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.