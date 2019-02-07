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Президент України подякував Президенту Європейської Ради за «азовський пакет» санкцій проти Росії та солідарність з Україною

18 лютого 2019 року - 21:47

Президент України подякував Президенту Європейської Ради за «азовський пакет» санкцій проти Росії та солідарність з Україною

Президент України Петро Порошенко подякував Президенту Європейської Ради Дональду Туску за сьогоднішнє рішення Ради Європейського Союзу про запровадження «азовського пакету» санкцій.

«Саме те, про що ми з вами домовлялися в грудні. І мені надзвичайно приємно і надзвичайно важливо, що ми зберігаємо те, про що ми домовилися п’ять років тому – від Європи нам потрібна єдність і солідарність з Україною», - сказав Петро Порошенко під час зустрічі з Дональдом Туском у Києві.

«І дякую за кожне рішення, коли Європейський Союз демонструє єдність і демонструє солідарність з Україною як це було продемонстровано сьогодні під час консенсусного прийняття рішення щодо «азовського пакету» санкцій», - додав він.

Президент підкреслив, що напад на українські кораблі був абсолютно цинічним.

«Це був неприкритий акт агресії проти ВМС України, це була спроба окупації Керченської протоки і Азово-Чорноморського басейну з боку збройних сил Російської Федерації, прикордонних військ РФ і мета Кремля – не лише спроба змусити Україну повернутися в так звані зони впливу Росії, припинити наш твердий поступ в Європу», - сказав Президент.

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