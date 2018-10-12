Президент України прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїля, Катару, Бельгії, Ісландії в Україні

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у новопризначених послів в Україні – Держави Ізраїль, Держави Катар Королівства Бельгія, Республіки Ісландія.

Президент України та Посол Держави Ізраїль Йоель Ліон висловили задоволення інтенсивною динамікою політичного діалогу між двома державами та рівнем українсько-ізраїльської співпраці.

Окрему увагу було приділено питанню поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема важливості підписання найближчим часом Угоди про зону вільної торгівлі між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль.

Сторони обговорили також співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Під час бесіди з Послом Держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності підтримки високого рівня політичного діалогу, а також посилення взаємодії у торговельно-економічній, інвестиційній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості започаткування у листопаді роботи Спільної Міжурядової Комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва.

Глава держави привітав завершення внутрішньодержавних процедур щодо набуття чинності з 2 листопада 2018 року Угодою про взаємне скасування безвізових вимог між Україною та Катаром та початок безвізового режиму поїздок для громадян обох країн.

Сторони наголосили на важливості якнайскорішої ратифікації двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також запобігання подвійному оподаткуванню.

Президент України подякував катарській стороні за незмінну чітку підтримку суверенітету і територіальної цілісності у рамках ООН та інших міжнародних організацій.

У ході бесіди з Послом Королівства Бельгія Алексом Ленардсом співрозмовники підтвердили обопільну зацікавленість у підтриманні позитивної динаміки двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також висловилися за необхідність посилення політичного діалогу.

Глава держави висловив вдячність Королівству Бельгія за чітку та незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також практичну допомогу, яка надається бельгійською стороною в контексті подолання наслідків російської агресії. Окрему увагу було приділено посиленню співпраці в рамках ООН, враховуючи членство Бельгії в Раді Безпеки в період 2019-2020 років.

Під час бесіди з Послом Республіки Ісландія Арні Тор Сігурдссоном Глава Української держави наголосив на важливості активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та Ісландією. Президент України подякував уряду Ісландії за солідарність з нашою державою у питанні суверенітету і територіальної цілісності, а також чітку політику санкцій.