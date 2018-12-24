Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Нас об'єднують Україна та віра - Президент привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем
Нас об'єднують Україна та віра - Президент привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем

24 грудня 2018 року - 20:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Спільна військова частина України, Литви та Польщі носитиме ім’я Костянтина Острозького

27 грудня 2018 року - 18:41

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав

27 грудня 2018 року - 17:35

Марина Порошенко взяла участь у відкритті новорічної вистави «Академія Бешкетників»

27 грудня 2018 року - 17:21

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Казахстану

26 грудня 2018 року - 18:22

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Житомирської області
Робоча поїздка Президента до Житомирської області

21 грудня 2018 року - 16:07

Перейти до всіх галерей

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав

27 грудня 2018 року - 17:35

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Посла Індії - П.Сатпатхі, Посла Угорщини І.Ійдярто та Посла Ісламської Республіки Іран в Україні М.Мораді.

Під час зустрічі з Послом Індії П.Сатпатхі в центрі уваги були питання активізації політичного діалогу на найвищому рівні.

Окрема увага була приділена стану та перспективам розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та військо-технічного співробітництва. Відзначалася важливість проведення чергового засідання Міжурядової українсько-індійської комісії з торговельно-економічного, науково-технічного, промислового і культурного співробітництва.

Йшлося також про посилення співпраці у сфері освіти. Було позитивно оцінено той факт, що Індія очолює перелік держав, громадяни яких навчаються в українських вищих навчальних закладах.  

Під час розмови з Послом Угорщини І.Ійдярто йшлося про можливі кроки з метою вирішення чутливих питань в українсько-угорських відносинах.

Окрему увагу було приділено питанню посилення санкційної політики ЄС через акт агресії Російської Федерації проти України у Керченській протоці, а також взаємодії між Україною та Угорщиною у рамках ООН.

Під час бесіди з новопризначеним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні М.Мораді обговорено взаємодію в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Окрему увагу було приділено безпековій ситуації на Близькому Сході.

Версія для друку