Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Посла Індії - П.Сатпатхі, Посла Угорщини І.Ійдярто та Посла Ісламської Республіки Іран в Україні М.Мораді.

Під час зустрічі з Послом Індії П.Сатпатхі в центрі уваги були питання активізації політичного діалогу на найвищому рівні.

Окрема увага була приділена стану та перспективам розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та військо-технічного співробітництва. Відзначалася важливість проведення чергового засідання Міжурядової українсько-індійської комісії з торговельно-економічного, науково-технічного, промислового і культурного співробітництва.

Йшлося також про посилення співпраці у сфері освіти. Було позитивно оцінено той факт, що Індія очолює перелік держав, громадяни яких навчаються в українських вищих навчальних закладах.

Під час розмови з Послом Угорщини І.Ійдярто йшлося про можливі кроки з метою вирішення чутливих питань в українсько-угорських відносинах.

Окрему увагу було приділено питанню посилення санкційної політики ЄС через акт агресії Російської Федерації проти України у Керченській протоці, а також взаємодії між Україною та Угорщиною у рамках ООН.

Під час бесіди з новопризначеним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні М.Мораді обговорено взаємодію в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Окрему увагу було приділено безпековій ситуації на Близькому Сході.