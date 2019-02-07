Президент України проведе переговори з Президентом Європейської Ради

Президент України Петро Порошенко проведе переговори з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, який сьогодні розпочинає свій візит до України. Про це повідомив Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

«Це буде візит солідарності, візит підтримки, візит справжнього партнера України. Мета візиту – солідарність з українським народом в контексті роковин Майдану, вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні», - сказав Костянтин Єлісєєв.

Він також зазначив, що візит Президента Європейської Ради демонструє, що «Україна знаходиться в топі політики ЄС, а ситуація в Україні її безпека і територіальна цілісність є предметом великого занепокоєння наших європейських партнерів».

За словами дипломата, Президент Європейської ради від імені усього Європейського Союзу хоче цим візитом віддати належне мужності українців і підтримати в непростий історичний період.

Заступник Глави Адміністрації Президента України повідомив, що Петро Порошенко та Дональд Туск проведуть перемовини щодо подальших кроків з імплементації конституційних змін, які нещодавно були ухвалені Верховною Радою України в частині інтеграції до ЄС та НАТО.

Також під час зустрічі будуть обговорюватися питання імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом та подальші кроки на шляху інтеграції України до Європейського Союзу, зокрема продовження інтеграції України до цифрового ринку, зниження цін на роумінг для українських громадян, які подорожують країнами ЄС, співпрацю з Європейським оборонним агентством.