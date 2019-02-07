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Президент України провів переговори із Президентом Єгипту

15 лютого 2019 року - 21:02

Президент України провів переговори із Президентом Єгипту

Президент України Петро Порошенко провів переговори із Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Аль Сісі.

Під час зустрічі обговорено увесь спектр двостороннього політичного, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва, а також актуальні питання міжнародної та регіональної проблематики.

Сторони відзначили позитивні зрушення у двосторонніх відносинах та  підтвердили обопільну зацікавленість у посиленні політичних контактів між двома державами на найвищому рівні.  

Президент України відзначив зростання товарообігу між двома країнами та важливість подальшого розвитку економічної співпраці.

Президент Єгипту наголосив на готовності єгипетської сторони до подальшого розширення торговельно-економічної співпраці з нашою державою та зацікавленості єгипетської сторони у реалізації спільних інвестиційних проектів.

Президент Абдель Фаттах Аль Сісі подякував українським туристам за вибір Єгипту для відпочинку і запевнив, що Єгипет дбатиме про їхню безпеку.

Президент України Петро Порошенко запросив Президента Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттаха Аль Сісі відвідати Україну з візитом.

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