Президент України провів переговори з Президентом Держави Ізраїль

Президент України Петро Порошенко провів переговори з Президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліном.

У ході зустрічі було обговорено широке коло питань двостороннього порядку денного та шляхів подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між Україною та Ізраїлем.

Петро Порошенко відзначив позитивну динаміку розвитку співпраці між Україною та Ізраїлем. «Ми маємо хорошу координацію. Хочу подякувати за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності», - сказав Глава держави.

Реувен Рівлін також подякував Україні за підтримку Ізраїлю на міжнародній арені.

Окрему увагу було приділено актуальним питанням міжнародного порядку денного, зокрема тематиці врегулювання конфлікту на Близькому Сході та кризи в Сирії.

Сторони відзначили важливість посилення політичних контактів між двома державами на найвищому рівні та висловились за збереження високої динаміки двосторонніх візитів у майбутньому.

Також співрозмовники високо відзначили угоду про зону вільної торгівлі, яку сьогодні ввечері буде підписано між Україною та Ізраїлем.

«Хочу привітати дві наші країни, оскільки сьогодні ми збираємось підписати угоду про вільну торгівлю. Багато років бізнес, громадяни наших країн чекали цього. Було багато розмов, але ніяких результатів», - сказав Президент України та зауважив, що цей документ дуже важливий для економічної співпраці України та Ізраїлю.

Президент Ізраїлю також відзначив важливість угоди про вільну торгівлю: «Останні 25 років Ізраїль і Україна розвивали тісну співпрацю. Вірю, що ця нова угода про вільну торгівлю може поглибити ці відносини більше».

Президент України закликав Ізраїль сприяти звільненню українських моряків, незаконно захоплених Росією в полон під час віроломного акту агресії в Керченській протоці.

Глава Української держави запросив Президента Ізраїлю Реувена Рівліна здійснити візит до України у 2019 році.