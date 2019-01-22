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Президент України провів телефонну розмову з Патріархом Єрусалимським

25 січня 2019 року - 15:50

Президент України провів телефонну розмову з Патріархом Єрусалимським

З ініціативи Патріарха Єрусалимського відбулася телефонна розмова Президента України Петра Порошенка та Його Блаженства Теофіла ІІІ.

Глава держави побажав Патріарху Теофілу здоров’я та успіху в його патріаршій місії.

Патріарх Єрусалимський запевнив, що молитиметься за мир та процвітання України, а також за об’єднання українських православних.

Було відзначено виключну історичну вагу створення канонічної помісної православної церкви в Україні, що відповідає віковим устремлінням українського народу. 

Петро Порошенко запросив Патріарха Теофіла ІІІ здійснити пастирський візит до України для здійснення спільної молитви за мир в нашій державі та Європі, а також налагодження діалогу з помісною церквою України. 

 

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