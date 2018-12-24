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Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Молдови

21 грудня 2018 року - 19:37

Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Молдови

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом.

Сторони відзначили високий рівень партнерських відносин між Україною та Молдовою.

Обговорювалися актуальні питання двостороннього порядку денного. Зокрема, йшлося про посилення взаємодії у прикордонній сфері та розширення спільного прикордонного і митного контролю в окремих пунктах пропуску на українсько-молдовському державному кордоні.

Окрему увагу було приділено питанням зміцнення безпеки в регіоні та співробітництву України та Молдови в рамках міжнародних організацій.

 

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