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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю

22 квітня 2019 року - 17:16

Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Беньямін Нетаньягу привітав внесок Глави держави у зміцнення українсько-ізраїльських відносин та відзначив високий рівень демократичних стандартів президентських виборів.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Ізраїлю за підтримку України на міжнародній арені. Було відзначено динамічний розвиток двостороннього партнерства, зокрема політичного діалогу на найвищому рівні, за останні п’ять років.

Окремо було підкреслено, що важливим індикатором результативності українсько-ізраїльського діалогу стане очікуваний запуск Угоди про зону вільної торгівлі, яка відкриє нові можливості для бізнесу, стимулюватиме створення робочих місць, що, відповідно, сприятиме зростанню добробуту обох народів.

Петро Порошенко також привітав Беньяміна Нетаньягу з успішним проведенням виборів до Кнесету Держави Ізраїль.

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