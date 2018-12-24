Президент України провів телефонну розмову з Президентом Казахстану

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим.

Cторони домовились про проведення чергового засідання спільної Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва у 2019 році.

Окремо увага була приділена стану та перспективам розвитку торговельно-економічної двосторонньої співпраці.

Глави обох держав обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

Президенти України та Казахстану обговорили безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

У ході бесіди Глави держав відзначили обопільну зацікавленість в активізації динаміки політичного діалогу між Україною та Республікою Казахстан.