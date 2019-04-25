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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради

23 квітня 2019 року - 18:55

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради

Президент України  Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Глава держави висловив вдячність Дональду Туску за значну особисту підтримку України на шляху зближення з Європейським Союзом та протидії російській агресії протягом останніх п’яти років. «Завдяки нашим спільним зусиллям Україна та Європейський Союз сьогодні є ближчими, ніж коли-небудь в історії двосторонніх відносин», - наголосив Петро Порошенко.

Президент Європейської Ради високо оцінив роль Президента Порошенка у просуванні євроінтеграційного порядку денного України та зміцненні проукраїнської міжнародної коаліції у протидії російській агресії під час свого президенства.

Дональд Туск привітав забезпечення українською владою вільних та демократичних президентських виборів, що створили новий високий стандарт виборчого процесу у Східній Європі.

Президент Європейської Ради запросив Президента України взяти участь у заходах з відзначення 10-річчя заснування ініціативи «Східне партнерство» у Брюсселі.

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