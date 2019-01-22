Президент України провів зустріч із Заступником Голови КНР

В рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Заступником Голови Китайської Народної Республіки Ван Цішанєм.

Президент України відзначив традиційно дружній характер відносин між Україною та Китаєм, які базуються на принципах взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн.

Заступник Голови КНР підтвердив незмінність позиції, яка полягає в повній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно-визнаних кордонів.

Було відзначено зростання рівня довіри та взаєморозуміння, що є основою для зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами.

Сторони домовились продовжувати розвиток двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Цьому має сприяти проведення у 2019 році чергового засідання Українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва.

Співрозмовники також обговорили участь України у реалізації ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях».