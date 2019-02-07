Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО

У Мюнхені Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Глава держави подякував НАТО за консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та рішуче засудження агресивних дій Росії.

Петро Порошенко високо оцінив масштабну практичну допомогу НАТО у реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО. Було відзначено значний прогрес досягнутий українською стороною на цьому шляху.

Президент України підкреслив незмінність державного курсу євроатлантичної інтеграції України, який віднині закріплений у Конституції. Генеральний секретар позитивно відзначив ухвалення цього рішення та підтвердив, що Альянс продовжує дотримуватися політики відкритих дверей.

Окремо обговорено шляхи посилення співпраці України з Альянсом у відповідь на існуючі загрози в акваторії Чорного та Азовського морів, зокрема з метою зміцнення потенціалу українських ВМС.

У цьому контексті відзначено важливість очікуваного візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО, який також має продемонструвати незмінну підтримку Альянсом України у протидії агресії Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проінформував про результати зустрічі з Міністром закордонних справ РФ, на якій він зокрема закликав Росію звільнити українських моряків.