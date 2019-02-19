Президент України провів зустріч з Головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до США провів зустріч з Головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Міністромзакордонних справ і міграції Еквадору Марією Фернанда Еспіноса Гарсес.

Співрозмовники обговорили конкретні кроки з метою забезпечення імплементації резолюцій Генеральної Асамблеї, ухвалених протягом останніх років у контексті протидії російській агресії.

Марія Фернанда Еспіноса Гарсес висловила солідарність з Україною у 5-ту річницю вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Президент України також звернув увагу на декларацію з нагоди вшанування 85-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 рр., підготовлену українською стороною та поширену у якості офіційного документа 73-ї сесії ГА ООН. У цьому контексті Глава Українською держави наголосив на важливості проведення в ООН відповідних тематичних дебатів.