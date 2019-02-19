Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Ми не питатимемо в Путіна куди нам рухатися далі – Президент підписав зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС та НАТО
Ми не питатимемо в Путіна куди нам рухатися далі – Президент підписав зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС та НАТО

19 лютого 2019 року - 15:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів зустріч з Головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

20 лютого 2019 року - 17:18

Марина Порошенко вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2019 року - 16:44

Марина Порошенко: У 2019 році Україна перейде на міжнародний формат оцінки функціонування та обмеження життєдіяльності дітей з особливими освітніми потребами

19 лютого 2019 року - 20:08

Глава держави: Кремль приречений на поразку

19 лютого 2019 року - 15:43

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у спеціальному засіданні Верховної Ради у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії РФ проти України
Участь Президента у спеціальному засіданні Верховної Ради у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії РФ проти України

19 лютого 2019 року - 13:44

Перейти до всіх галерей

Президент України провів зустріч з Головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

20 лютого 2019 року - 17:18

Президент України провів зустріч з Головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до США провів зустріч з Головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Міністромзакордонних справ і міграції Еквадору Марією Фернанда Еспіноса Гарсес.

Співрозмовники обговорили конкретні кроки з метою забезпечення імплементації резолюцій Генеральної Асамблеї, ухвалених протягом останніх років у контексті протидії російській агресії.

Марія Фернанда Еспіноса Гарсес висловила солідарність з Україною у 5-ту річницю вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.

Президент України також звернув увагу на декларацію з нагоди вшанування 85-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 рр., підготовлену українською стороною та поширену у якості офіційного документа 73-ї сесії ГА ООН. У цьому контексті Глава Українською держави наголосив на важливості проведення в ООН відповідних тематичних дебатів.

Версія для друку