Президент України провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО Расою Юкнявічене.

Глава держави висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та рішуче засудження російської агресії.

Він висловив сподівання, що ПА НАТО буде надавати пріоритетну увагу питанням подальшого поглиблення партнерства з Україною в рамках політики відкритих дверей Альянсу.

Петро Порошенко відзначив необхідність збереження трансатлантичної єдності та узгоджених підходів країн-членів Альянсу для ефективної протидії гібридним загрозам з боку Росії.

Глава держави поінформував Президента ПА НАТО про свою ініціативу закріпити у Конституції стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного членства в НАТО.

Президент України висловив співчуття родинам загиблих пілотів літака СУ-27, який розбився під час багатонаціональних навчань «Чисте небо – 2018», в яких беруть участь українські військові та військові країн-членів НАТО.