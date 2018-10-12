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Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату
Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату

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Президент України провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО

17 жовтня 2018 року - 17:50

Президент України провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО Расою Юкнявічене.

Глава держави висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та рішуче засудження російської агресії.

Він висловив сподівання, що ПА НАТО буде надавати пріоритетну увагу питанням подальшого поглиблення партнерства з Україною в рамках політики відкритих дверей Альянсу.

Петро Порошенко відзначив необхідність збереження трансатлантичної єдності та узгоджених підходів країн-членів Альянсу для ефективної протидії гібридним загрозам з боку Росії.

Глава держави поінформував Президента ПА НАТО про свою ініціативу закріпити у Конституції стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного членства в НАТО.

Президент України висловив співчуття родинам загиблих пілотів літака СУ-27, який розбився під час багатонаціональних навчань «Чисте небо – 2018», в яких беруть участь українські військові та військові країн-членів НАТО.

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