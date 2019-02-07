Президент України провів зустріч з Президентом Чорногорії

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Чорногорії Міло Джукановичем в рамках участі у щорічній Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Глава держави висловив вдячність Президенту Чорногорії за послідовну рішучу позицію щодо підтримки політики санкцій ЄС проти РФ у зв’язку із триваючою агресією та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили широкий спектр питань двосторонніх відносин, європейського співробітництва та взаємодії у міжнародних організаціях.

Президенти погодилися з необхідністю активізації двосторонньої співпраці, а також обговорили перспективні сфери співробітництва, зокрема щодо вивчення євроінтеграційного досвіду Чорногорії, у т.ч. з адаптації національного законодавства до стандартів ЄС.

Домовились продовжувати підтримувати активний двосторонній політичний діалог між Україною та Чорногорією з метою реалізації вагомого потенціалу українсько-чорногорського партнерства.

Глава держави підтвердив запрошення Міло Джукановичу здійснити візит в Україну.