Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО
Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО

7 лютого 2019 року - 13:59

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України у Мюнхені провів переговори з Канцлером Німеччини

16 лютого 2019 року - 13:33

Президент України провів зустріч з Президентом Чорногорії

16 лютого 2019 року - 13:29

Петро Порошенко та Єнс Столтенберг обговорили співпрацю України та НАТО на найближчі роки

15 лютого 2019 року - 22:06

Пакет «Азовських санкцій» обговорено і затверджено – Глава держави

15 лютого 2019 року - 21:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Харківської області
Робоча поїздка Президента до Харківської області

14 лютого 2019 року - 12:02

Перейти до всіх галерей

Президент України провів зустріч з Президентом Чорногорії

16 лютого 2019 року - 13:29

Президент України провів зустріч з Президентом Чорногорії

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Чорногорії Міло Джукановичем в рамках участі у щорічній Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Глава держави висловив вдячність Президенту Чорногорії за послідовну рішучу позицію щодо підтримки політики санкцій ЄС проти РФ у зв’язку із триваючою агресією та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили широкий спектр питань двосторонніх відносин, європейського співробітництва та взаємодії у міжнародних організаціях.

Президенти погодилися з необхідністю активізації двосторонньої співпраці, а також обговорили перспективні сфери співробітництва, зокрема щодо вивчення євроінтеграційного досвіду Чорногорії, у т.ч. з адаптації національного законодавства до стандартів ЄС.

Домовились продовжувати підтримувати активний двосторонній політичний діалог між Україною та Чорногорією з метою реалізації вагомого потенціалу українсько-чорногорського партнерства.

Глава держави підтвердив запрошення Міло Джукановичу здійснити візит в Україну.

 

ф

Робочий візит Президента України до Німеччини

15 лютого 2019 року - 19:03
Версія для друку