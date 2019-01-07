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Президент України провів зустріч з Президентом Національної Ради Австрії

16 січня 2019 року - 09:00

Президент України провів зустріч з Президентом Національної Ради Австрії

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Національної Ради Австрії Вольфганом Соботкою, який перебуває в Україні з візитом.

Було відзначено інтенсивність політичного діалогу на найвищому рівні та висловлено взаємний інтерес до поглиблення міжпарламентських зв’язків.

Відзначено принципову позицію Австрії під час головування в Раді ЄС стосовно продовження санкцій щодо Росії у відповідь на блокування Москвою мирного процесу на Донбасі, триваючу окупацію Кримського півострова та черговий акт збройної агресії в акваторії Чорного моря та Керченської протоки.

Глава держави відзначив активні зусилля Австрії з надання допомоги з поліпшення гуманітарної ситуації у районах, звільнених від російських окупаційних військ.

Окрему увагу було приділено питанню звільнення українських заручників та військовослужбовців ВМС України, які незаконно утримуються в російських тюрмах.

Було також обговорено ризики для енергетичної безпеки Європейського Союзу, які створює реалізація «Північного потоку-2».

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