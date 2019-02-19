Президент України разом із Президентом Європейської Ради вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Президент України Петро Порошенко разом із Президентом Європейської Ради Дональдом Туском вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Глава держави і Президент Європейської Ради пройшли до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та встановили лампадки біля пам’ятної стели з іменами загиблих.

Пролунали поминальні дзвони.

Петро Порошенко та Дональд Туск ознайомилися з проектом «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності», будівництво якого заплановано на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.