Президент України та Генеральний секретар ООН наголосили на необхідності негайного звільнення Росією українських моряків

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час відвідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Співрозмовники детально обговорили останній розвиток подій на тимчасово окупованих територіях України та перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.

Генеральний секретар ООН підтвердив готовність продовжити вживати заходи з надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалому цивільному населенню Донбасу.

Петро Порошенко та Антоніу Гутерріш обговорили шляхи забезпечення виконання відповідних резолюцій ГА ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, а також демілітаризації півострова.

Окрему увагу було приділено наслідкам агресії РФ проти України в районі Чорного та Азовського морів. Співрозмовники наголосили на необхідності негайного звільнення РФ українських моряків, суден та забезпечення вільного судноплавства Керченською протокою відповідно до міжнародного права.

Президент України та Генеральний секретар ООН детально зупинилися також на питаннях звільнення українських заручників, які незаконно утримуються в Росії, та забезпеченні постійного моніторингу відповідними міжнародними механізмами ситуації з правами людини в Криму.