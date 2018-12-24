Президент України та Прем’єр-міністр Молдови відкрили спільний пункт пропуску: Це скоротить час перетину кордону та стане ефективним засобом для боротьби з контрабандою та корупцією

Президент Петро Порошенко та Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп взяли участь у відкритті спільного українсько-молдовського контролю у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Президент України зауважив, що сьогодні важлива дата для українсько-молдовських відносин.

«Це не просто вводиться в експлуатацію спільний пункт пропуску. Це не просто скорочується, як сказав пан Прем’єр-міністр, час на перетин кордону дружби між Україною і Молдовою. Одна перевірка паспортів замість двох, один спільний митний догляд, одна спільна база. І для простих людей це є елементом захисту їхніх прав, свобод, безпеки і одночасно це є надзвичайно ефективний захід для боротьби з контрабандою і з корупцією», - підкреслив Глава держави.

Президент нагадав, що наприкінці 2016 року він домовився з Прем’єр-міністром Молдови в короткі терміни із залученням допомоги Євросоюзу побудувати і здати в експлуатацію спільний пункт пропуску. «Подивіться на назву цього пункту «Паланка-Маяки-Удобне» - він дійсно є «удобним» (зручним – ред.) для людей», - зазначив Петро Порошенко.

«Дуже важливо, що наші країни виконують свої зобов’язання, свою програму співпраці з нашими партнерами з ЄС, бо була домовленість, що роботи будуть виконанні і запуск відбудеться саме в 2018 році», - наголосив Глава держави. Він подякував Представництву ЄС в Україні, Місії ЄС з прикордонної допомоги Україні і Молдові, а також Міжнародній організації з міграції, які вже багато років підтримують дві країни у провадженні кращих прикордонних практик.

Петро Порошенко також відзначив ефективність програми «Східного партнерства», де зараз додаткові 4 млн євро виділені для розбудови інфраструктури спільних пунктів пропуску, включно з «Кучурганом» і «Рені». «Спільний прикордонно-митний контроль – це реалізація складової програми «Східного партнерства» про інтегроване управління кордоном. І успішно співпрацюють з ЄС Україна і Молдова вже декілька років», - зауважив Глава держави.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп також зауважив, що для обох країн відкриття спільного пункту пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» є знаковою подією. Він нагадав, що Президент України у 2016 році назвав цей проект «символом дружби між Молдовою та Україною».

Павел Філіп подякував партнерам з ЄС за допомогу: «Цей проект є прикладом як ефективно використовувати кошти Європейського Союзу. Нам вдалося тут розбудувати сучасну європейську інфраструктуру, і цей пункт пропуску нас наближає до Європи». Він додав, що все це зроблено для полегшення перетину кордону громадянами двох держав. Прем’єр-міністр Молдови зауважив, що це же шостий спільний пункт пропуску через українсько-молдовський кордон на його центральній ділянці.

Українсько-молдовський пункт пропуску для автомобільного сполучення «Паланка» визначений Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через українсько – молдавський кордон та спрощений пропуск громадян, які проживають в прикордонних районах, у березні 1997 року. Знаходиться в 60 км від Одеси по дорозі «Одеса - Рені».

Розбудова пункту пропуску для автомобільного сполучення була здійснена за рахунок коштів Європейського Союзу із бюджетом в 5 млн доларів на території Республіки Молдова.

Пункт пропуску розбудований за рік, з метою запровадження в ньому спільного контролю. Проектна пропускна спроможність: за добу – 5-6 тис осіб та до 2 тис. одиниць транспорту.