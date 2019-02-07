Президент України у Мюнхені провів переговори з Канцлером Німеччини

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Співрозмовники обговорили шляхи протидії російській агресії проти України.

Президент України наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею територіях Донбасу та Криму.

Сторони скоординували дії з метою запровадження «Азовського пакету» санкцій.

Однією з важливих тем переговорів стало питання запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні.