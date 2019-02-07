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Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО
Виступ Президента у Парламенті щодо закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО

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Президент України у Мюнхені провів переговори з Канцлером Німеччини

16 лютого 2019 року - 13:33

Президент України у Мюнхені провів переговори з Канцлером Німеччини

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Співрозмовники обговорили шляхи протидії російській агресії проти України.

Президент України наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею територіях Донбасу та Криму.

Сторони скоординували дії з метою запровадження «Азовського пакету» санкцій.

Однією з важливих тем переговорів стало питання запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні.

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Робочий візит Президента України до Німеччини

15 лютого 2019 року - 19:03
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