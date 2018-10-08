Президент України у Одесі зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Петро Порошенко у Одесі зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.

Глава держави відзначив високий рівень співпраці між двома країнами і виконання домовленостей, досягнутих в травні цього року. Зокрема, щодо завершення капітального ремонту школи, модернізації дороги Одеса-Рені через Болград і в перспективі продовження цієї дороги як транспортного коридору до Варни і Софії. «Мрію, що ми з тобою сядемо вдвох в машину або у Варні, або в Одесі і за 3-4 години доїдемо (новою дорогою - ред.)», - додав Президент.

Глава держави зазначив, що безвізовий режим зробив дві країни ближчими і вже цього року на 300 тис. українців більше відвідали Болгарію. Він зауважив також, що на 46% зріс товарообіг між країнами. Глава держави відзначив важливість проведення міжурядової комісії, яка в подальшому буде вирішувати питання економічної, соціальної, культурної і політичної співпраці між країнами.

Президент також подякував за рішення ЄС про надання макрофінансової допомоги та продовження санкцій проти РФ під час головування Болгарії в ЄС в першій половині 2018 року.

Глава держави також відзначив запровадження прямого авіасполучення з Одеси до Болгарії та прямого залізничного сполучення зі Львова до Болгарії.

У свою чергу, Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов зауважив, що посилення міжлюдських контактів сприяє розвитку двосторонніх відносин і відзначив важливість розвитку портового сполучення.

Президент України звернувся до присутнього на зустрічі Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна опрацювати з болгарськими колегами це питання.

Бойко Борисов також запропонував відкрити болгарську школу в Одесі. Президент України підтримав цю ініціативу і запропонував також відкрити в Софії Український культурний центр.