Президент України в Любліні: ЛИТПОЛУКРБРИГ – перша ластівка на шляху України до НАТО

Президент України Петро Порошенко під час перебування в Любліні подякував Президенту Польщі Анджею Дуді та Президенту Литви Далі Грібаускайте за запрошення відвідати штаб-квартиру спільної українсько-польсько-литовської бригади імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького (ЛИТПОЛУКРБРИГ – ред.).

«Як і 450 років тому, коли в Любліні була укладена Люблінська унія, Люблін є символом потужного союзу Литви, Польщі і України. І дуже символічно, що сьогодні в цей день Президенти Литви, Польщі і України разом зустрічають парад, приймають доповіді від керівництва литовсько-польсько-української бригади. Ви знаєте серце тремтить», - сказав Петро Порошенко під час спільного брифінгу з Президентами Литви та Польщі після відвідання спільного литовсько-польсько-українського військового підрозділу ЛИТПОЛУКРБРИГ.

«Великі зусилля були спрямовані на створення цієї бригади. Зараз ми бачимо абсолютно боєздатний підрозділ справжнього бойового братерства», -- сказав Петро Порошенко. Він також наголосив, що після прийняття змін до Конституції України «ми маємо чітко визначений курс нашої політики на повноцінне і повноправне членство в НАТО і Європейському Союзі».

«І сьогодні наша бригада – це є перша ластівка, коли ми робимо зміни і модернізацію наших Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО», - сказав Президент України. «Ми ділимося тим бойовим досвідом, і це є зміцнення бойових спроможностей Збройних Сил для надання відсічі агресору», - додав він.

Президент подякував Верховній Раді України за підтримку багатонаціональних військових підрозділів, зокрема і ЛИТПОЛУКРБРИГ. За його словами, ця бригада є найбільш успішною.

Петро Порошенко також повідомив, що й інші партнери України виявляють зацікавленість у створенні подібних багатонаціональних військових підрозділів. «Я хочу вам відкрити ще таємницю, що і інші наші сусіди дуже уважно вивчають наш позитивний досвід і виходять з пропозиціями щодо створення аналогічних бригад за участі інших держав. Я дуже вітаю це і думаю, що це ще одне підтвердження наскільки ефективний і позитивний є це досвід», - зазначив Петро Порошенко.

Серед кроків, необхідних для вступу України в НАТО, Президент назвав продовження реформ за різними напрямками: «Перше, ми маємо забезпечити модернізацію Української держави для того, що країна відповідала тим критеріям, які необхідні для вступу в НАТО. Мова йде про верховенство права, демократію, вільні і чесні вибори. Мова йде про демократичні традиції».

Президент зазначив, що НАТО позитивно ставиться до майбутнього членства України в Альянсі. «Конкретний крок, якого ми чекаємо з боку керівництва НАТО і країн-членів, і я відчув і почув це під час останнього Північноатлантичної Ради – це надання Україні Плану дій щодо набуття членства в Північноатлантичному Альянсі. І визначення конкретної дати, коли Україна може стати вже 31-м членом НАТО», - зазначив Петро Порошенко.

Президент повідомив, що сьогодні разом з Президентами Польщі та Литви мав можливість поспілкуватися із військовослужбовцями литовсько-польсько-української бригади та високо оцінив рівень підготовки військових бригади: «Подивіться на їх вишкіл, подивіться як вони спілкуються один з одним, подивіться як вони роблять ефективне бойове злагодження».

Він зазначив, що обговорювались можливості і організації відповідних навчань, і задіяння в інших процесах спільної військової частини для того, щоб ще більше підняти авторитет і знаковість цього військового підрозділу.

«Я переконаний, що українське керівництво сьогоднішньої нашої бригади з честю виконає поставлені бойові завдання. Я вірю, що діяльність бригади, яка вже досягла бойової готовності, стане достойним внеском у забезпечення безпеки нашого регіону», - сказав Петро Порошенко та подякував Президентам Польщі та Литви за запрошення.

«Ми сильні, коли ми разом», - сказав, в свою чергу, Президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив на важливості військової співпраці поляків, українців та литовців в рамках цієї спільної міжнародної військової частини.

Анджей Дуда також зазначив, що 2019 рік стане дуже активним для військових бригади – заплановані багатонаціональні військові спільні навчання з американськими та канадськими військовими із залученням військових з Грузії та Молдови.

Президент Польщі наголосив на важливості для його країни співробітництва з Україною як «великим сусідом Польщі, яка має амбіцію стати членом НАТО» та звернув увагу на важливість реального бойового досвіду українських військових для тренування та вишкілу всієї бригади. «Від 2014 року Україна перебуває у важкій ситуації, вона є окупованою Росією. Українські солдати справді боряться. Вони мають воєнний досвід не з теорії. Це солдати, які брали участь в регулярній війні, і вони мають дуже практичний досвід, яким діляться з нашими солдатами, що нас дуже задовольняє. Вони є герої своєї Вітчизни», - сказав Президент Польщі.

«Ми сильні, коли ми разом, коли між нами панує згода і дружба, коли ми разом спільно стоїмо в одній шерензі. Це єднання між нашими суспільствами, державами, народами. І можна сміливо сказати між Президентами», - наголосив Президент Польщі.

В свою чергу, Президент Литви Даля Грібаускайте наголосила на важливості солідарності і спільних дій між трьома країнами для забезпечення безпеки в регіоні. «Для нас сьогоднішня зустріч дуже важлива, бо це історичне місце. Я дуже задоволена тим, що ми діємо спільно в одній бригаді і це гарний приклад для інших», - сказала Президент Литви. «Бригада була створена, в тому числі і для того, щоб допомагати Україні. Ми взаємно збагачуємось, обмінюємося досвідом, вчимося боронити свої держави», - сказала Даля Грібаускайте.

Вона також привітала рішення Верховної Ради України щодо визначення стратегічного курсу до ЄС та НАТО в Конституції України та відзначила історичну роль Президента України в цьому рішенні. «Це так само заслуга Президента Порошенка. Для нас європейців важливо бачити і знати, що Україна залишається на дорозі, за яку варто боротися. І ми підтримуємо Україну на цьому шляху», - зазначила Даля Грибаускайте.