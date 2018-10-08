Президент України з Прем’єр-міністром Болгарії ознайомилися з ходом ремонтних робіт траси Одеса – Рені

Президент Петро Порошенко разом з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим ознайомилися з ходом ремонтних робіт траси М-15 Одеса-Рені та будівництва мостового переходу за маршрутом Україна – Румунія – Болгарія – Туреччина.

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії наголосили, що будівництво транскордонного міжнародного маршруту, який би з’єднав Україну та Болгарію, відповідає не тільки економічним інтересам обох країн, а й поглибленню міжлюдських контактів між Україною та Болгарією.

Петро Порошенко та Бойко Борисов обговорили також перспективи будівництва мостового переходу за маршрутом Україна – Румунія – Болгарія – Туреччина.

Протяжність автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (у напрямку м.Бухарест) складає 289,4 км. У 2016 році відремонтовано та введено в експлуатацію 56,2 км, У 2017 році відремонтовано та введено в експлуатацію 138,8 км.

Згідно плану дорожньо-ремонтних робіт на 2018 рік заплановано виконання поточного середнього ремонту на 17 ділянках дороги М-15 Одеса-Рені загальною протяжністю 93,7 км.