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Президент України з Прем’єр-міністром Болгарії ознайомилися з ходом ремонтних робіт траси Одеса – Рені

5 жовтня 2018 року - 13:58

Президент України з Прем’єр-міністром Болгарії ознайомилися з ходом ремонтних робіт траси Одеса – Рені

Президент Петро Порошенко разом з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим ознайомилися з ходом ремонтних робіт траси М-15 Одеса-Рені та будівництва мостового переходу за маршрутом Україна – Румунія – Болгарія – Туреччина.

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії наголосили, що будівництво транскордонного міжнародного маршруту, який би з’єднав Україну та  Болгарію, відповідає не тільки економічним інтересам обох країн, а й поглибленню міжлюдських контактів між Україною та Болгарією.

Петро Порошенко та Бойко Борисов обговорили також перспективи будівництва мостового переходу за маршрутом Україна – Румунія – Болгарія – Туреччина.

Протяжність автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені (у напрямку м.Бухарест) складає 289,4 км. У 2016 році відремонтовано та введено в експлуатацію 56,2 км, У 2017 році відремонтовано та введено в експлуатацію 138,8 км.

Згідно плану дорожньо-ремонтних робіт на 2018 рік заплановано виконання поточного середнього ремонту на 17 ділянках дороги М-15 Одеса-Рені загальною протяжністю 93,7 км.

 

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Робоча поїздка Президента до Одеської області

5 жовтня 2018 року - 15:02
Президент України з Прем’єр-міністром Болгарії ознайомилися з ходом ремонтних робіт траси Одеса – Рені, 5 жовтня 2018 року
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