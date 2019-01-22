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Президент України закликав Президента Міжнародного комітету Червоного Хреста посилити зусилля для звільнення українських заручників

24 січня 2019 року - 17:04

Президент України закликав Президента Міжнародного комітету Червоного Хреста посилити зусилля для звільнення українських заручників

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

Сторони скоординували подальші кроки у питанні звільнення українських моряків, які були захоплені Росією в результаті чергового акту агресії 25 листопада та відповідно до міжнародного гуманітарного права мають статус військовополонених.  

Президент України звернувся до глави МКЧХ з проханням вжити всіх можливих заходів для дотримання Росією прав і свобод українських військовослужбовців, які гарантовані міжнародним правом.

Глава Української держави також закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста посилити зусилля для звільнення всіх українських заручників, включно з Олегом Сенцовим, Романом Сущенком та Володимиром Балухом.

У рамках зустрічі Президент України подякував Президенту МКЧХ  за зусилля, які докладаються Комітетом для подолання гуманітарних наслідків триваючої російської агресії. Було відзначено, що гуманітарна операція в Україні залишається серед пріоритетних для МКЧХ у світі.

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