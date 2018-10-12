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Президент України закликав Росію вивести свої війська з Донбасу

26 жовтня 2018 року - 17:00

Президент України закликав Росію вивести свої війська з Донбасу

Президент Петро Порошенко закликав Російську Федерацію вивести війська з окупованої частини українського Донбасу. «Приберіть свої війська, Росія, з нашої території», - наголосив Глава держави на Першому форумі регіонів України та Білорусі під час робочого візиту до Республіки Білорусь.

«Чого зараз вимагає увесь світ? Виконання Мінських домовленостей», - наголосив Президент.

«Саме в Мінську був досягнутий і підписаний документ, який назавжди увійде в підручники дипломатії – Мінські домовленості», - зазначив Петро Порошенко та додав, що саме термін «Мінські домовленості» увійшов в подальші документи Ради Безпеки ООН.

«Ми маємо зробити усе, щоб припинити війну, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська і щоб почалося політичне врегулювання через вибори», - сказав Петро Порошенко, та на голосив, що це має відбутися «не через фейкові вибори, які хоче провести Росія, а справжні вибори».

Глава держави особливо підкреслив, що завдяки «саме домовленостям в Мінську були звільнені з в’язниць тисячі заручників».

Президент України також подякував Президентові Білорусі Олександру Лукашенку за підтримку ініціативи проведення в Мінську переговорів між Україною і РФ щодо припинення агресії Росії проти України.

«Я хочу подякувати своєму доброму і давньому другу. І великому другу українського народу. Я це кажу не просто так. Бо частина життя Олександра Григоровича пройшла в Україні... Він не є байдужим до України», - сказав Петро Порошенко та згадав як відбувалися тривалі і виснажливі мирні переговори в Мінську за підтримки Президента Білорусі.

При цьому Глава української держави відзначив надзвичайно важливу роль особисто Президента Білорусі в процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Робочий візит Президента України до Республіки Білорусь

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