Президент України закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду цього питання у червні

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом.

Президент висловив вдячність за послідовну підтримку з боку Литви суверенітету і територіальної цілісності України, а також чітку позицію литовської сторони щодо протидії агресивній політиці Росії.

Співрозмовники засудили останнє рішення Президента РФ щодо спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей.

Було наголошено, що це свідомий та нелегітимний крок Кремля, який прямо суперечить Мінським домовленостям і підриває мирний процес на Донбасі.

Глава держави висловив переконання, що міжнародна спільнота має жорстко відреагувати на такі деструктивні дії Росії під час сьогоднішнього засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України.

Президент України закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму у червні.

Литовська сторона високо оцінила особистий внесок Петра Порошенка у вільний та чесний характер президентських виборів в Україні, які засвідчили, що країна впевнено рухається демократичним шляхом розвитку.